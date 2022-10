“Domenica di carta”, Campomarino valorizza il patrimonio custodito nelle biblioteche e negli archivi di Stato

L’ Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali del Comune di Campomarino ha aderito alla “Domenica di Carta”, l’iniziativa promossa dal Ministero della cultura per valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito nelle biblioteche e negli archivi dello Stato.

Da questa mattina, infatti, nei punti principali di Campomarino, del Lido e di Nuova Cliternia è possibile trovare i libri messi a disposizione della collettività dall’Istituzione e dalla biblioteca comunale. Un regalo per grandi e piccoli che in questa domenica potranno portare a casa un libro da leggere e condividere.

Un’iniziativa che punta a promuovere la lettura e a pubblicizzare i tanti servizi che la biblioteca ha attivato in questi mesi.Tante persone sono rimaste sorprese nel trovare un regalo inaspettato, decine e decine di libri posti sulle panchine delle piazze principali, sul lungomare, nei pressi delle principali attivita, nei parchi pubblici e sui giochi per bambini.

Questa mattina, inoltre, la biblioteca “Ibrahim Kodra” è rimasta aperta per consentire le visite delle sale di Palazzo Norante e per scoprire il nostro patrimonio librario.