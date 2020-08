Domenica Covid free. Su 149 tamponi nessun positivo. Guarito militare di Bojano

Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse 14 Agosto 2020 Roma (Italia) Cronaca : Coronavirus: Attivati dall’unità di crisi del Lazio i drive in per eseguire il tampone a chi torna da Grecia, Croazia,Spagna e Malta Nella Foto: presidio Santa Maria Della Pietà Photo Cecilia Fabiano/LaPresse August 14 , 2020 Rome (Italy) News: Virus outbreak : Drive-ins have been activated by the Lazio crisis unit to swab those returning from Greece, Croatia, Spain and Malta vacation In the pic : Santa Maria Della Pietà Hospital