Domenica “bollente”. Campobasso fra le 16 città da bollino rosso

Attese temperature oltre i 40 gradi

Una massiccia ondata di caldo sta continuando a colpire l’Italia, portando temperature estreme e superando i record stagionali. Secondo il Centro Meteo Italiano, una ‘bolla d’aria’ calda in risalita dal Nord Africa rinforzerà l’alta pressione sul Mediterraneo e sull’Italia, provocando un aumento significativo dei termometri.



Per la giornata di domenica 16 luglio previsto il bollino rosso (il livello 3 che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche) in 16 città:

Bari, Bologna, Cagliari, CAMPOBASSO, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti Roma, Viterbo. Nove invece quelle in cui è segnalato il bollino arancione: Ancona, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Reggio Calabria, Trieste, Venezia, Verona. Il bollino giallo, invece, è previsto solo per Napoli e Torino.



Attese temperature oltre i 40 gradi, con picchi fino ai 45



Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, la settimana prossima sarà caratterizzata da un aumento ulteriore delle temperature, con picchi che potrebbero raggiungere i 45 gradi nelle zone interne del Paese, in particolare al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Si prevede che questa ondata di caldo possa essere una delle più intense in assoluto, con temperature fino a 10-12 gradi sopra la media climatologica.

Le città del Centro-Sud, compresa la Sardegna, saranno particolarmente colpite, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi. Non si esclude la possibilità che alcuni record storici di caldo possano essere battuti durante questa ondata. Anche al Nord, le temperature saranno elevate, con valori che potrebbero superare i 35 gradi e toccare quasi i 40 gradi nella Pianura Padana.

Le autorità locali stanno mettendo in atto misure di prevenzione per affrontare l’ondata di caldo, invitando i cittadini a prendere precauzioni per evitare problemi di salute legati al caldo intenso. È importante idratarsi adeguatamente, evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata e cercare luoghi freschi e ombreggiati per proteggersi dal caldo eccessivo.

Questa ondata di caldo record richiede una particolare attenzione da parte delle autorità e della popolazione. Saranno necessari sforzi congiunti per garantire il benessere e la sicurezza di tutti durante questo periodo di temperature estreme.

In conclusione, l’Italia si prepara ad affrontare un’importante ondata di caldo, con temperature che supereranno i 40 gradi in molte città e picchi di calore nelle zone interne del Paese. È fondamentale seguire le raccomandazioni delle autorità e prendere le dovute precauzioni per proteggere la propria salute durante questa intensa ondata di caldo.