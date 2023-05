Domenica appuntamento con ‘Bicincittà’, trasporto pubblico gratuito

Disposte limitazioni a viabilità e sosta con apposita ordinanza

In occasione della manifestazione “Bicincittà” in programma per domenica 7 maggio, l’Amministrazione comunale di Campobasso, grazie alla collaborazione della SEAC, promuove una giornata di trasporto pubblico gratuito sui mezzi pubblici cittadini. Sarà quindi possibile, per l’intera giornata, salire a bordo di tutti i mezzi della SEAC, per spostarsi sull’intera rete cittadina, senza la necessità di obliterare il biglietto.

“L’iniziativa – come ha spiegato l’assessore alla Mobilità e all’Ambiente, Simone Cretella – tende a promuovere tutte le forme di mobilità sostenibile e a sensibilizzare la cittadinanza all’utilizzo del trasporto pubblico in alternativa all’auto privata per limitare l’impatto delle automobili sulla mobilità, sulla qualità dell’aria e, quindi, sulla vivibilità cittadina.

L’obiettivo, vista anche la concomitanza con la passeggiata ciclistica che interesserà buona parte delle strade cittadine, – ha aggiunto Cretella – è di vivere una domenica senz’auto e di poter quindi godere di una bella giornata primaverile in una città decisamente più green e sostenibile.”

Intanto il dirigente dell’area Polizia Locale, il Comandante Luigi Greco, ha firmato una ordinanza per limitare il traffico e la sosta in occasione della manifestazione. In particolare, dalle ore 8 di venerdì 5 maggio alle ore 22 di domenica 7 maggio, prevista l’istituzione dei divieti di transito e sosta da realizzarsi mediante la segnaletica stradale verticale indicante “divieto di transito” e “divieto di sosta” in Via Verdone;

− dalle ore 8:00 alle ore 14:00 di domenica 7 maggio 2023 l’istituzione del divieto di sosta da realizzarsi mediante la segnaletica stradale verticale indicante “divieto di sosta” in Piazza Vittorio Emanuele II frontistante il Palazzo di Città;

− dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di domenica 7 maggio 2023 l’istituzione del divieto di sosta da realizzarsi mediante la segnaletica stradale verticale indicante “divieto di sosta” in Via Muricchio dall’intersezione con Via Trieste all’intersezione con Via Zara, ambo i lati;

− dalle ore 10:30 di domenica 7 maggio 2023 e in relazione all’avanzamento della carovana e fino a terminate esigenze l’istituzione del divieto di transito da realizzarsi mediante la segnaletica stradale verticale indicante “divieto di transito” sulle seguenti strade interessate al percorso:

Piazza Vittorio Emanuele II, Viale Elena, Via Scatolone, Corso Vittorio Emanuele II, Via Pietrunto, Via Roma, Piazza Della Vittoria, Via Petrella, Piazza Falcone e Borsellino, Via Trivisonno, Via Conte Rosso, Via Duca degli Abruzzi, Via Principe di Piemonte, S. P. 58 (territorio di Ferrazzano), Strada San Giacomo (territorio di Ferrazzano), S.P. 120 (territorio di Ferrazzano), S.P. 104 (territorio di Ferrazzano), Viale Manzoni, Via Monsignor Bologna, Via Herculanea, Via Cavour, Piazza Cuoco, Via Garibaldi, Via Mazzini, Via XXIV Maggio, Via IV Novembre, Via XXIV Maggio, rotatoria Via Colle delle Api/Via Sant’Antonio dei Lazzari, Via XXIV Maggio, Via De Gasperi, Via Gramsci, Via Croce, Via Fortunato, Via Piave, Via IV Novembre, Via Crispi, Via Garibaldi, Via Mazzini, Piazza Battisti, Via Mazzini, Piazza Pepe, Corso Vittorio Emanuele II, Via Pietrunto, Via Roma, Via Trieste, Via Muricchio.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie a evitare i pericoli per i partecipanti all’evento e per gli avventori, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai conducenti dei veicoli adibiti al servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati.

Durante la sospensione temporanea della circolazione: