“Domenica al Museo”, il 5 marzo torna l’iniziativa gratuita con accesso ai luoghi storici e culturali d’Italia

Il prossimo 5 marzo torna l’iniziativa “Domenica al Museo”, a cura del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese nei musei e parchi archeologici statali in tutta Italia. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove è richiesto.

In Molise, numerosi sono i siti museali aperti.

Per la provincia di Campobasso saranno aperti:

Campobasso: Museo Sannitico dalle 08:15 alle ore 19, e Palazzo Pistilli dalle ore 08 alle ore 14;

Civitacampomarano: Il Castello Angioino dalle ore 10 alle ore 13, e dalle ore 15 alle ore 17;

Gambatesa: Il Castello di Capua dalle ore 10:15 alle ore 16;

Sepino: Parco Archeologico di Sepino, in particolare l’Area Archeologica di Altilia – Saepinum e il Museo della città e del territorio, entrambi seguono l’orario dalle ore 09 alle ore 18;

Per la Provincia di Isernia:

Castel San Vincenzo: Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno dalle ore 10:00 alle ore 16;

Isernia: Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache; dalle ore 08:15 alle ore 14;

Venafro: Museo Archeologico di Venafro (dalle ore 08:15 alle ore 14) e Museo Nazionale di Castello Pandone dalle ore 08:15 alle ore 18:30;

Pietrabbondante: Santuario Italico dalle ore 10:15 alle ore 17:30.