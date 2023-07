Domenica 9 luglio concerto all’alba sul tratturo di Ripalimosani

«Un concerto di altissimo livello ma non solo. È l’occasione per promuovere le nostre tradizioni insieme ad altri territori che come noi ne contano tante e le vogliono valorizzare al meglio». Così il sindaco di Ripalimosani Marco Giampaolo ha aperto la conferenza stampa di presentazione del concerto che si terrà all’alba di domenica prossima 9 luglio in agro di Ripalimosani.

Una schiera di artisti, trenta elementi più voci, allieterà le prime ore del giorno con musica di vario genere.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Ripalimosani con il centro studi musicali MEC – antica tradizione mandolinistica ripese, il circolo musicale Pietro Mascagni, l’associazione “Il costume dell’anima” di Longano e la nuova proloco Ripalimosani.

«Il mandolino, il tratturo, il folklore e le nostre tradizioni viaggiano insieme. Il concerto all’alba unisce tutti questi valori inestimabili che noi come associazione portiamo avanti – ha dichiarato Antonella Gatta presidente dell’associazione longanese – Vi garantisco che vale la pena alzarsi presto per venire ad ascoltare, a guardare, a sentire i profumi dell’alba e emozionarsi in un contesto quasi magico».

Non lascia, come sempre, nulla al caso il maestro Antonio Di Lauro, direttore artistico dell’evento. «Un’orchestra composta da 30 maestri che metteranno il loro sapere e la loro abilità – ha dichiarato in conferenza stampa – ma soprattutto il loro cuore in questo concerto. Le luci dell’alba li faranno splendere su quello che per noi è radice, il tratturo. Il luogo in cui si ammassava la canapa per fare le funi, un’attività che ha fatto di Ripa un’eccellenza nell’artigianato e nel commercio. Il luogo in cui si passava per andare a vendere i prodotti commestibili e artigianali.

Il luogo in cui oggi in tanti cercano la pace interiore, l’aria pulita e la purezza che solo la natura può trasmettere.»

L’appuntamento è per domenica mattina alle 5.30 sul tratturo di Ripalimosani (strada per Santo Stefano)