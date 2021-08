Domenica 22 agosto al Campobasso Summer Festival di scena il “Lercio alive Show 2021”

Domenica 22 agosto, alle ore 21.00, per la seconda serata del Campobasso Summer Festival, il palco del teatro “E De Filippo” del quartiere San Giovanni, ospiterà il “Lercio alive Show”, il primo spettacolo ideato e scritto dalla redazione di Lercio.it, il più famoso sito satirico italiano, nato nel 2012, capace di ottenere negli anni il consenso unanime di pubblico e critica, vincendo anche svariati premi: il Premio satira politica di Forte dei Marmi, il Premio satira del Carnevale di Viareggio e 5 Macchianera Italia Awards (gli Oscar del web).

Un improvviso contrattempo ha prodotto un’indisponibilità comunicata in mattinata dalla produzione dello spettacolo “I tempi di Battiato”, che era originariamente previsto nel calendario del Campobasso Summer Festival proprio per la serata di domenica, portando così al cambio di programma e alla scelta del “Lercio alive Show”, in tour proprio in questi giorni d’estate.

Lercio live è uno spettacolo in continua evoluzione che vanta più di 200 date in Italia, 3 sold-out a Londra e la partecipazione ad alcuni dei più importanti festival italiani e internazionali.

Telegiornali esilaranti, rubriche improbabili e il meglio del repertorio del sito satirico più famoso e amato d’Italia accompagneranno gli spettatori in un divertentissimo viaggio all’insegna dell’informazione, sempre in bilico tra realtà e finzione.

Dal 2014 è presente stabilmente nei palinsesti di Radio 2 col notiziario satirico “TG Lercio”, andato in onda anche su Rai 3 in occasione del Concertone del 1° maggio.

I biglietti di questo spettacolo del Campobasso Summer Festival, saranno presto resi disponibili attraverso la piattaforma: http://www.amtm.it/agostoincitta.

Chi avesse già acquistato il biglietto dello spettacolo originariamente previsto per domenica 22 agosto, potrà scegliere tra il rimborso del biglietto o la possibilità di utilizzare lo stesso tagliando per lo spettacolo del “Lercio alive Show 2021”

Questi i costi dei biglietti dello spettacolo di domenica 22 Agosto, “Lercio Live Tour”, che si terrà dalle ore 21.00, al Parco “E. De Filippo” del quartiere San Giovanni:

• Biglietti primo settore: 5 euro

• Biglietti secondo settore: 3 euro

Si ricorda che per poter partecipare agli spettacoli del Campobasso Summer Festival è obbligatorio esibire il Green Pass o tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica.

Il ricavato degli spettacoli delle quattro serate del Campobasso Summer Festival, sarà utilizzato per scopi e progetti che verranno individuati con il contributo delle commissioni consiliari e del Consiglio del Comune di Campobasso.