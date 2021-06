Domenica 13 nuovo “Vaccine day” in tre centri del Molise, uno sarà Bojano

Dopo il successo del “Vaccine day Molise” di oggi, martedì 8 giugno, la cabina di regia sta pensando ad una nuova giornata aperta a tutti. Con molta probabilità domenica 13 sarà la data utile per le vaccinazioni “libere” in tre centri della regione, uno dei quali certamente sarà Bojano. Ma dovrebbero esserci anche un centro in provincia di Campobasso e uno in quella di Isernia.

Quasi certamente sarà utilizzato ancora una volta Jhonson & Jhonson che sembra essere maggiormente “gradito”, principalmente perché prevede una sola dose.

La decisione è scaturita dalla cabina di regia sulle vaccinazioni che si è tenuta questa mattina in regione. Le dosi disponibili dovrebbero essere sempre 2.000. Anche se oggi, alla fine, ne sono state somministrate 2.200. red