Domato il rogo nei capannoni-deposito per la raccolta della carta

E’ ancora in corso, ma in via di soluzione, un intervento dei Vigili del Fuoco di Campobasso per un incendio nei capannoni di stoccaggio della carta presso il punto di raccolta in contrada Colle Santoianni, sulla Statale Bifernina in territorio di Montagano. Il rogo ha interessato un sito dove si trovano 2mila quintali di carta e quindi si può facilmente capire che l’intervento è stato a tratti anche complicato. Il nucleo investigativo dei Vigili del fuoco sta svolgendo tutti gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio.