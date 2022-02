Domato il rogo di ecoballe nella discarica abusiva

Questa mattina 5 febbraio una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Termoli è intervenuta per domare un incendio di ecoballe. E’ accaduto in contrada Tanasso, una località situata nel territorio del comune di San Martino in Pensilis e si tratta di una “discarica abusiva” che era già stata posta sotto sequestro per la presenza di rifiuti. Due gli automezzi antincendio utilizzati dei Vigili del fuoco. Presenti durante le operazioni di spegnimento anche i Carabinieri di San Martino in Pensilis.