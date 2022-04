Domani si apre la Bit di Milano, lo stand del Molise parte con musica, degustazioni e un premio a Vittorio Feltri

Il taglio del nastrodella Bit ci sarà domani, domenica 10 aprile, alle 11.30, alla presenza del presidente della Regione Donato Toma, dell’Assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno, del Commissario straordinario dell’Aast Remo Di Giandomenico, di numerosi sindaci del territorio, imprenditori e rappresentanti del mondo della cultura.

Con musica dal vivo, riconoscimenti a Vittorio Feltri, al Comune di Milano, alle tre realtà del Molise vincitrici dei “Weekend Green Award” e la degustazione di delizie del territorio, – si legge sull’Ansa Molise – si aprirà la prima giornata nello stand del Molise alla Borsa internazionale del Turismo di Milano.

La prima giornata, ricca di eventi, vedrà anche la partecipazione dello chef Nicola Vizzarri con Maurizio Santilli dell’Istituto Alberghiero di Termoli e le allieve della scuola per lo spazio dedicato al gusto con l’assaggio di:”Piccole delizie del Molise”.

Al direttore Feltri andrà un riconoscimento alla carriera che gli viene tributato dal Molise, terra che conosce sin dalla giovinezza. Sarà presente anche l’Assessore all’Ambiente del Comune di Milano.

Il sindaco di Capracotta riceverà il “Weekend Green Award” riconoscimento della rivista nazionale Weekend Premium che premierà anche la Riserva Mab dell’alto Molise e l’agriturismo “Essentia” di Larino in quanto vincitori di un “contest” social.

Lo stand della Regione Molise, curato dall’Aast, vedrà la presenza di personalità del mondo della cultura, della televisione e dello spettacolo come Peppone Calabrese, Giuseppe Morello e la Miss Molise 2021 Francesca Capone.