Domani si apre il “San Giuliano del Sannio Bier Fest”, sabato 8 Roby Facchinetti in concerto

Mancano davvero poche ore e il 6 ottobre segnerà una data importante per L’Associazione Ricreativa e Culturale Rinascerò di San Giuliano del Sannio. L’associazione organizza e promuove dal 6 al 9 ottobre la Prima Edizione del “San Giuliano del Sannio Bier Fest” che si svolgerà in Via G. Marconi a San Giuliano del Sannio.La Festa della Birra denominata per l’occasione “San Giuliano del Sannio Bier Fest” che avrà luogo all’interno di una tendostruttura in Via Marconi a San Giuliano del Sannio aprirà le porte giovedì alle ore 11:30 con l’apertura della Botte e ogni giorno e serata ci sarà dell’ottima birra con possibilità di degustare menù tipici bavaresi il tutto allietato da buona musica e tanto buon e sano divertimento.

Al tempo stesso, cita il presidente pro-tempore dell’Associazione Rinascerò, Antonio Campolieti, saranno quattro giorni molto importanti per San Giuliano del Sannio, perché questa Prima Edizionedel “San Giuliano del Sannio Bier Fest”, fortemente voluta e organizzata dall’Associazioneno profit che rappresento e i suoi associati volontari nelle persone di Cristofano Giovanni, Benevento Dino, Cristofano Antonio, Montalto Antonio, Della Ventura Mario, Mastropietro Loreto, Di Ioia Roberto, Benevento Giancarlo e Simiele Pierino,le quali senza alcun profitto personale si stanno adoperando per la buona riuscita di tutta la manifestazione.

L’associazione d’intesa con i valori della CISL-FP Abruzzo-Molise raggiungerà il culmine nella serata di sabato 8 a partire dalle ore 18.30 ci sarà la serata evento per gli angeli del Covid, il personale sanitario che nei due anni di pandemia si è sacrificato nella trincea degli ospedali.Il nome dell’Associazione, chiosa Campolieti, prende, infatti, proprio spunto dalla volontà di rinascita a seguito della pandemia causata dal Covid e sul palco, che sarà allestito nell’area aperta al pubblico sita all’ingresso del paese, per ringraziare le lavoratrici e i lavoratori presenti abbiamo scelto in unione di intenti con la CISL FP Abruzzo- Molise di regalargli una bella serata con un testimonial d’eccellenza il Maestro Roby FACCHINETTI della storica band italiana dei Pooh e icona storica della musica italiana che tanto si è speso nei momenti più bui del Covid 19. L’iniziativa patrocinata anche della Provincia di Campobasso e dal Comune di San Giuliano del Sannio, dal titolo “una voce nel silenzio”, sarà anche l’occasione per premiare le tante professioni sanitarie e non solo che, nei momenti più difficili della pandemia, con amore e altissimo senso del dovere, hanno risollevato la nostra nazione mettendo a rischio la propria incolumità e contando purtroppo tantissime perdite a causa del virus contratto durante il lavoro. Spetterà a lui il compito di premiare con l’assegnazione di targhe le tante professioni sanitarie molisane e non solo che si sono distinte durante la pandemia, e chiudere l’evento con la sua amata musica.Roby Facchinetti riceverà la cittadinanza onoraria dal Comune di San Giuliano del Sannio per quanto fatto in occasione e dopo il 7 novembre 2020, quando i Pooh hanno perso il batterista Stefano D’Orazio, una delle vittime della pandemia. Una serata speciale per testimoniare, dunque, la nostra gratitudine e stima al senso del dovere, all’amore adoperato senza un tornaconto personale, mettendo a rischio la propria vita e quella dei loro cari, a medici e infermieri che nei periodi più bui della pandemia 2020 sono stati la nostra ancora di salvezza. A seguire musica d’autore con la cantante Renata Marano mentre in contemporanea, all’interno della tendostruttura, prosegue l’attività di degustazione birre e piatti tipici bavaresi e puro divertimento fino a notte fonda…

San Giuliano Bier Fest chiuderà le porte nella tarda serata di domenica 9 e in questa giornata conclusiva oltre all’ottima birra e musica, a partire dalle ore 8, sempre in Via G. Marconi, 2° Raduno di auto e moto d’epoca con sfilata per le vie di San Giuliano del Sannio e altre località limitrofe e alle ore 14:00 pranzo in tendostruttura.

Obiettivo principale, conclude il Presidente Campolieti, è quello di racchiudere attraverso questo evento un’attività di carattere culturale e di promozione sociale nonché territoriale senza scopo di lucro e/o politico.