Domani sera torna “Novecento” a Piazzetta Palombo

CAMPOBASSO

Torna in scena domani sera, nello splendido scenario di Piazzetta Palombo, “Novecento” di Alessandro Baricco. Ad interpretare il monologo teatrale Pippo Venditti e Diego Florio con le musiche della “The Ocean Adriatico Jazz Band” composta da Marco Mancini (pianoforte), Danilo De Vivo (basso) e Donato Cimaglia (batteria). “Novecento” torna a piazzetta Palombo dopo sei anni: nel 2013 gli stessi protagonisti di oggi decisero di mettere in scena il monologo per protesta, vista l’assenza del cartellone estivo di Campobasso in quella stagione. Ci fu una raccolta fondi tra i cittadini che permise di mettere in scena lo spettacolo. “Novecento” non ha certamente bisogno di presentazioni ed è interpretato in maniera impeccabile da Pippo Venditti e Diego Florio. D’impatto anche le musiche dell’orchestra che interpreteranno brani di Morricone, Radiohead e Nick Drake. L’appuntamento è per questa sera alle 21.15 in piazzetta palombo: l’ingresso è gratuito. Lo spettacolo è inserito all’interno del cartellone del Corpus Domini.