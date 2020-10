Domani saranno 18 anni dalla tragedia di San Giuliano, Bertolaso: “Memoria corta nel nostro Paese”

Domani, sabato 31 ottobre, saranno trascorsi 18 anni dalla tragedia di San Giuliano di Puglia. L’ex Capo della Protezione Civile Guido Bertolaso ha ricordato quel dramma: “È come se fosse successo la notte scorsa. Non è che sia cambiato molto per quello che riguarda il dolore e anche la rabbia per quello che è accaduto. Il sacrificio di quei bambini e della loro insegnante mi sembra che continui ad insegnare molto poco. Continua ad esserci una memoria cortissima nel nostro Paese. Il mio sforzo è quello di cercare di diffondere in Italia l’esperienza di San Giuliano in modo che si evitino tragedie del genere e, se si deve ricostruire, ricominciare, si prenda anche questa esperienza come esempio.Domani saranno passati 18 anni e sono vicino alle famiglie di quegli angeli. Come lo sono stato allora.