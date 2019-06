Domani primo Consiglio comunale a Campobasso: inizia l’era Gravina

CAMPOBASSO

Domani, lunedì 1 luglio, alle ore 8,30, a Palazzo San Giorgio, partirà ufficialmente l’era Gravina con la prima seduta del nuovo Consiglio comunale.

Il neo sindaco ha reso noto, con un post sui social, i punti all”ordine del giorno che saranno discussi nel corso della mattinata. Tra gli adempimenti previsti, ci sarà l’elezione del presidente del Consiglio (articolo 14 dello Statuto comunale) che avverrà a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri (22 voti su 33 compreso il sindaco, due più dei 20 su cui può contare la maggioranza M5S). Se non fosse raggiunto questo quorum, per la seconda e la terza votazione occorrerebbe la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio (17 voti) e, se ci fosse parità, sarebbe eletto il consigliere che ha ottenuto più preferenze alle ultime elezioni. Se fossero pari anche queste, si procederà con il sorteggio.

Va da sé che dalla seconda votazione in poi, sarebbe favorito il candidato indicato dalla maggioranza M5S che può contare su ben 20 voti. Nel caso in cui il presidente fosse espressione della maggioranza pentastellata, come probabile che sia, i primi nomi a circolare sarebbero quelli di Elena Porchetti (prima donna che presiederebbe l’assise civica del capoluogo), Nicola Simonetti, Lorenzo Sallustio e Antonio Guglielmi.

Questi, invece, gli altri punti sui quali l’Assise sarà chiamata a discutere: