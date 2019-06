Domani presso l’oliveto Lembo la “Giornata del Benessere”

“Il silenzio è lo spazio in cui si realizzano i sogni” (Thich Nhat Hanh). In occasione della festività del Corpus Domini, si terrà domani, sabato 22 giugno 2019 presso l’oliveto Lembo un’interessante iniziativa, volta al benessere del corpo e della mente, riscoprendo il legame con un tipo di natura che appartiene fortemente alla nostra cultura mediterranea: gli ulivi. Il programma prevede due sessioni di yoga dell’Aria, circondati dalla pace dell’uliveto, una particolare metodologia ideata per scoprire l’importanza del silenzio, unito al movimento corporeo all’aria aperta e adatta anche ai meno esperti.

Sempre tra la pace degli ulivi sarà possibile usufruire di un massaggio bioenergetico all’olio d’oliva con cromoterapia. Ricco di polifenoli l’olio extravergine di oliva è perfetto non solo come alimento, ma anche come unguento per ogni tipo di pelle, emolliente e lenitivo, utile alla morbidezza ed elasticità dell’epidermide. Nella stessa giornata sono previste più momenti degustativi dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti del luogo, secondo la dieta mediterranea, gluten free. Un importante appuntamento per comprendere il valore del mangiare sano come stile di vita quotidiano: gli ingredienti della tavola autentici e ricchi di micronutrienti ad effetto protettivo come vitamine, fibre e minerali essenziali, che rafforzano il sistema immunitario, proteggono da molte malattie e ritardano l’invecchiamento. Un weekend all’insegna del benessere e delle tradizioni locali. L’appuntamento è all’entrata principale dell’Oleificio Lembo, contrada Colle dell’Orso snc, dalle ore 11.00 alle ore 19.00.Per prenotazioni e informazioni: info@oliolembo.com