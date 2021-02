Domani (lunedì 8 febbraio) sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale

Con un comunicato unitario a firma delle segreterie regionali FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – UGL AUTOFERRO viene confermato per domani, lunedì 8 febbraio, lo sciopero nazionale di 4 ore nel trasporto pubblico locale. In Molise le motivazioni della mobilitazione sono legate sia alla vertenza nazionale per il mancato rinnovo del contratto collettivo di lavoro scaduto da oltre 3 anni ma anche alle note criticità del trasporto pubblico regionale e soprattutto alla vertenza in ATM. A supporto delle azioni di sciopero di 4 ore previste nella fascia antimeridiana di lunedì 8 febbraio, le organizzazioni sindacali hanno organizzato altresì un presidio e un sit di protesta per denunciare lo stato di grave criticità che investe da decenni il settore. Il presidio, per il quale è stata espressamente avanzata regolare richiesta di autorizzazione alle Istituzioni preposte all’ordine pubblico e alla sicurezza, si terrà simbolicamente nei pressi della sede della società di trasporto locale ATM Spa (in Viale Unità d’Italia in località Ripalimosani dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Nella stessa giornata della mobilitazione nazionale è prevista anche un’altra azione di sciopero concomitante e che attiene la società ATM Spa e sono davvero tante le motivazioni all’origine dello sciopero contro l’azienda che fa capo all’imprenditore Larivera.