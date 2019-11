Domani l’ultimo saluto ad Antonello Siravo, lutto cittadino a Macchia d’Isernia

La decisione dell’amministrazione per esprimere vicinanza ad amici e familiari del professionista

MACCHIA D’ISERNIA. Ha destato profondo dolore in tutta la regione la prematura scomparsa di Antonello Siravo, molto conosciuto e benvoluto da tutti. A lui sono legati anche i ricordi sportivi di diverse squadre locali. Domani, sabato 9 novembre, a Macchia d’Isernia l’ultimo saluto ad Antonello. L’amministrazione comunale ha deciso di indire un giorno di lutto cittadino. Il sindaco – fanno sapere dal Comune – interpretando i sentimenti di dolore e profonda commozione che hanno colpito l’intera Comunità di Macchia d’Isernia per l’inaspettata e prematura scomparsa di Antonello Siravo, ritenendo doveroso esprimere la vicinanza di tutta la popolazione alle famiglie colpite da questo drammatico evento luttuoso. Motivo per cui dispone la proclamazione del lutto cittadino per sabato 9 novembre, giorno in cui verranno celebrati i funerali del caro Antonello.

Si invitano gli esercizi commerciali che insistono su Piazza Elena a sospendere la propria attività dalle ore 14.30 e fino al termine delle esequie e tutti cittadini ad adottare un comportamento consono e rispettoso del comune sentimento del paese.