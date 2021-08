Domani l’ultimo saluto a Stefano, a Castelpetroso sarà lutto cittadino

Domani pomeriggio l’ultimo saluto a Stefano. Il dolore è forte per parenti e amici e per quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo dopo la tragedia che c’è stata nella giornata di ieri, sabato 7 agosto. Proprio sulla sua amata moto Stefano ha perso la vita. E saranno le autorità competenti a stabilire dinamica e responsabilità. Per adesso il dolore e la disperazione sono ancora troppo forti. Un’intera comunità, quella di Castelpetroso, sotto choc per la prematura scomparsa di un ragazzo conosciuto e ben voluto da tutti. Il sindaco, Michela Tamburri, ha istituito il lutto cittadino per domani, lunedì 9 agosto, in occasione dei funerali di Stefano. Incredulità anche ad Isernia dove Stefano era conosciuto e dove lavorava nell’edilizia.

I funerali si terranno domani, lunedì 9 agosto, alle 17, nella Chiesa Santa Maria delle Mercede a Castelpetroso.

Alla compagna Doriana, al papà Pietro, alla mamma Annarita, al fratello Andrea, alla cognata Nadia, al nipote Logan, alla nonna Maria, agli zii, ai cugini, ai perenti e agli tutti, le condoglianze da tutta la redazione de Il Quotidiano del Molise.