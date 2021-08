Domani l’ultimo saluto a Michele, il carabiniere morto in moto: comunità sotto choc

Si svolgeranno domani pomeriggio alle 17, in piazza Giuseppe Russo, a Monteroduni, i funerali di Michele Roselli. La salma, dopo l’esame cadaverico, da parte di magistrato e medico legale, è stata restituita alla madre, alle sorelle e alla compagna, distrutte da un dolore incontenibile. Intanto vanno avanti le indagini della Polstrada per accertare le responsabilità del tragico sinistro stradale costato la vita al 37enne carabiniere di Monteroduni. Il corpo di Michele Roselli si trova attualmente presso la casa funeraria di Isernia di fronte l’ospedae. Nella serata di oggi, 17 agosto, sarà trasferito presso l’abitazione di residenza in attesa dei funerali che si terranno nel pomeriggio di domani.