Domani l’appuntamento “Campobasso ed i Lions insieme per Admo Molise”

Si svolgerà domani 26 settembre 2019 alle ore 20,30, presso la Sala Ricevimenti del Coriolis di Ripalimosani, la Serata “Campobasso ed i Lions insieme per ADMO Molise” organizzata dal Lions e dal Leo Club Campobasso.

Nell’occasione del primo evento del Lions Club Campobasso, al suo 62° anno di Servizio, il Presidente Aldo Reale e il Presidente del Leo Club Alessandro Setaro presenteranno i loro rispettivi Consigli Direttivi e, insieme ai Soci, avranno il piacere di condividere con le istituzioni e con tanti amici un momento di riflessione e di sensibilizzazione sul Tema della Donazione, in particolare quella del Midollo Osseo nella quale l’ADMO Molise è da anni impegnata.

Come già ricordato, il Lions Club Campobasso in questi anni si è distinto per l’importante e concreta attività di Servizio dedicata alla Comunità nell’ambito della Prevenzione Tumorale tra i giovani, nella Lotta al Diabete, nella promozione della Cultura della Pace, nel riconoscimento delle migliori eccellenze culturali campobassane con l’attribuzione del Premio “Ada Trombetta”, nella “Lotta alla Violenza sulle Donne e contro l’abuso sui minori” con il Service realizzato presso la Questura di Campobasso che ha visto il riconoscimento del Capo della Polizia Dr. Franco Gabrielli, nella diffusione della cultura della Donazione tra i Giovani, Service che intende incentivare proprio attraverso una rinnovata ed impegnata collaborazione con l’ADMO, l’AVIS Campobasso e l’AIDO.

Proprio sul Tema della Donazione e del Servizio dedicato alla Donazione il Lions Club Campobasso intende profondere le proprie energie al fine di vincere la inaccettabile diffidenza di molti e per generare una nuova coscienza di solidarietà civile che abbia come suo scopo il Dono della Vita.

L’appuntamento con i Soci, con le Istituzioni e con la Comunità è quindi fissato per domani, giovedì 26 settembre 2019 alle ore 20,30, presso la Sala Ricevimenti Coriolis per una Serata dedicata al Dono della Vita.