Domani la diretta streaming dedicata a Campobasso del Virtual Tour di Mario Tozzi

È in programma martedì 7 luglio, alle ore 19.00, la tappa di Campobasso del virtual tour “Ma che ruolo abbiamo noi”, con MARIO TOZZI, (autore, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, ricercatore del CNR) per interrogarsi sulla responsabilità dell’uomo nei confronti dell’ambiente.

“In questo nuovo contesto è importante interrogarsi sul ruolo e sulle responsabilità dell’uomo nei confronti della natura. È importante analizzare quanto accaduto con l’epidemia Covid-19, riconsiderando anche altri casi recenti come Ebola, Sars e Zirk, ma pure H1N1 e Mers. – ha fatto sapere Tozzi – I ricercatori partono dall’assunto che il minimo comune denominatore di tutte queste patologie è indubbiamente la trasmissione animale. Il 70% delle EID (Emerging Infectious Diseases, malattie infettive emergenti) deriva da un’interazione più o meno diretta fra animali selvatici, addomesticati e sapiens. Inoltre, i cambiamenti di uso del suolo e l’aumento degli allevamenti intensivi, specialmente in regioni cruciali per la biodiversità, sono fattori che moltiplicano i rapporti sapiens-fauna domestica-fauna selvatica. Di tutto ciò siamo responsabili.

“Quella di Campobasso è una delle 10 tappe in diretta streaming che coinvolgono i Comuni e i cittadini per interrogarsi sul ruolo e sulle responsabilità dell’uomo nei confronti della natura. – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, che parteciperà al confronto streaming con Mario Tozzi – L’imperativo è ridurre l’intensità e il livello delle attività distruttive per gli ecosistemi per ridurre, di conseguenza, i rischi di pandemie ed irrobustire le nostre difese, preservando gli habitat naturali. Tutto ciò comporta un impegno concreto da parte di tutti: è lì che dobbiamo tendere, agendo uniti.”

Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi al sito: https://macheruoloabbiamonoi.it/.

All’inizio dell’intervento, che comincerà alle ore 19, Mario Tozzi, lancerà un sondaggio a tema ecosostenibile, per poi commentarne i risultati al termine.