Domani il primo gruppo di lettura online della libreria Fahrenheit

“Il mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo” di Aldous Huxley (traduzioni di Lorenzo Gigli e Luciano Bianciardi, edito da Mondadori) è al centro del primo gruppo di lettura online della libreria Fahrenheit domenica 10 maggio alle ore 17.00.

Scritto nel 1932, “Il mondo nuovo” è un romanzo dall’inesausta forza profetica ambientato in un immaginario stato totalitario del futuro, nel quale ogni aspetto della vita viene pianificato in nome del razionalismo produttivistico e tutto è sacrificabile a un malinteso mito del progresso. I cittadini di questa società non sono oppressi da fame, guerra, malattie e possono accedere liberamente a ogni piacere materiale. In cambio del benessere fisico, però, devono rinunciare a ogni emozione, a ogni sentimento, a ogni manifestazione della propria individualità. Al romanzo seguono la prefazione all’edizione 1946 del “Mondo nuovo” e la raccolta di saggi “Ritorno al mondo nuovo” (1958), nelle quali Huxley tornò a esaminare le proprie intuizioni alla luce degli avvenimenti dei decenni centrali del Novecento.

Nato in maniera informale da un gruppo di lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.

Il primo gruppo di lettura online della libreria Fahrenheit si tiene sulla piattaforma Zoom (scaricabile per PC e smartphone) e vedrà la partecipazione di tanti lettori.