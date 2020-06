di Giovanni Teberino

Domani 14 giugno, Corpus Domini, sarà un giorno molto particolare e da ricordare, il mio cuore sarà su quei Misteri, per quelle strade a me tanto care, tra la lingua del diavolo e il ventaglio della donzella, tra i palloncini e le bancarelle, tra i portatori, le bande, sentirò le note del Mosè, sarò negli occhi della gente festosa, nei cuori dei bambini emozionati sugli Ingegni e negli abbracci che presto torneremo a dare a tutti coloro a cui vogliamo bene.

Domani il mio cuore batterà più forte degli altri Corpus Domini, batterà come la prima volta che son salito sugli Ingegni (1973), come le indimenticabili sfilate di Roma (1999) ed Assisi (1991 – 2011), come la volta che son sceso dal S. Isidoro (2014) ed infine, come la storica sfilata in notturna per i 300 anni del Di Zinno (2018).

Domani il mio cuore batterà forte per la mia città, per le persone a me care, la mia famiglia, per i “miei” Misteri e per la prossima sfilata, che sarà ancora più bella e attesa delle altre, perchè il grido di “scannett allert”, dopo un anno di STOP forzato, si sentirà ancora più forte per tutta Campobasso.

Domani 14 giugno è Corpus Domini e il mio cuore batterà…

Buon Corpus Domini… aspettando il prossimo (6 giugno 2021)