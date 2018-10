Domani il 9° Raduno Quad e side by side

VENAFRO

L’evento, come già nelle precedenti edizioni, richiamerà piloti provenienti dal Molise e regioni limitrofe. Giovani e meno giovani si ritroveranno per condividere la propria passione al 9° Raduno Quad e Side by side di Venafro. Il ritrovo è organizzato per domenica alle ore 8:30 in C.so Campano per partire, alle ore 9.30, lungo un percorso di circa 70 km studiato nei minimi particolari per far conoscere ed ammirare le bellezze del territorio locale. I piloti troveranno tratti misti di asfalto/sterrato/pietroso/fangoso con alcuni passaggi tecnici assistiti. A circa metà tragitto, ci sarà una sosta gastronomica dove daremo la possibilità di far assaporare carne bovina e suina nostrana. Il tutto si concluderà presso il Palace Hotel con una cena in compagnia e l’estrazione di ricchi premi. Durante il cammino ci sarà l’assistenza della Croce Azzurra e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo di Venafro nonché degli organi di controllo preposti. Sarà una domenica all’insegna del divertimento e dell’amicizia. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che hanno creduto nella manifestazione dandoci l’opportunità di far conoscere il nostro territorio in sella ad un ATV o un UTV.