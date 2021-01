Domani i vaccini per gli ospiti della Casa di Riposo Pistilli di Campobasso

La campagna vaccinale sta entrando nel vivo anche in Molise e dopo l’avvio con la somministrazione delle dosi al personale sanitario degli ospedali della regione, ora si procederà a vaccinare gli ospiti di Rsa e Case di riposo.

Domani, mercoledì 6 gennaio, toccherà agli ospiti della Casa di riposo Pistilli di Campobasso. Saranno immunizzati i 75 ospiti della struttura di via delle Frasche, mentre per il personale se ne riparlerà in un secondo momento.

Ieri e oggi si è provveduto con l’informativa e il consenso, domani si procederà alla somministrazione.

Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane si andrà avanti con la vaccinazione degli ospiti delle altre case di riposo molisane. Le prime 10mila dosi che arriveranno in Molise, come noto, serviranno per coprire il fabbisogno del personale sanitario, ospiti e operatori di Rsa e Case di Riposo. Successivamente, come da protocollo, si procederà con le altre categorie a rischio e con gli over 60.