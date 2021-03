Domani i vaccini a domicilio agli over 80 di Torella del Sannio

Domani, giovedì 18, verranno effettuate le vaccinazioni domiciliari agli over 80 di Torella del Sannio. In totale saranno 19, ma si tratta solo della prima tranche. Le persone interessate riceveranno, con anticipo, indicazioni e documentazioni sia al numero utilizzato in fase di registrazione sia dal personale del comune, come avviene in tutti i comuni e per prassi prevista dall’ASREM.

Quindi i vaccini “non li fa fare il sindaco” che sia chiaro, i Comuni sono chiamati dall’ASREM invece a svolgere questo ruolo di raccordo al servizio dei cittadini. Un grazie educato ai dipendenti ma nessuna “grazia politica”.

I vaccini somministrati saranno quelli dell’azienda “Moderna” e se qualcuno non risulterà nell’elenco dei primi vaccinati è perché la sua prenotazione è avvenuta successivamente all’ultima data utile. Chi si è prenotato dopo verrà vaccinato con il secondo turno, quindi nessun allarme e nessuna preoccupazione.