Domani i funerali di Roberto, riposerà a Montagano

Si svolgeranno domani, mercoledi 10 luglio, alle ore 15.30 nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura a Roma i funerali di Roberto Tagliaferri, il molisano di 31 anni rimasto vittima di un incidente stradale la scorsa domenica 7 luglio mentre era a bordo della sua moto, una Yamaha XT 500. Roberto che era originario di Montagano ma si era trasferito da tempo nella Capitale per motivi di lavoro. Fatale per il centauro l’impatto fra la propria moto ed un’auto (una Fiat Punto) avvenuto su viale Ettore Romagnoli a Talenti. La salma ritornerà in Molise e verrà tumulata a Montagano.