Domani i funerali dell’operaio folgorato dall’alta tensione, lutto cittadino a Montaquila

Eseguita l’autopsia, sono stati fissati per domani (6 settembre) alle 16, nella chiesa di Roccaravindola, i funerali di Antonio Di Lollo, l’operaio deceduto a Castel di Sangro, fulminato dalla corrente, mentre tinteggiava le grondaie di un fabbricato.

Il sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, ha decretato il lutto cittadino. Intanto è ufficiale, sono tre gli indagati per la tragedia costata la vita al 46enne di Roccaravindola.

Si tratta del proprietario del cantiere, nonché amministratore delegato dell’azienda e di due persone collegate al noleggio del cestello elevatore che l’operaio aveva utilizzato per tinteggiare la facciata del capannone.

I tre sono stati iscritti sul registro degli indagati dalla Procura di Sulmona che indaga per omicidio colposo e per presunte violazioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.