Domani i funerali del giovane Gianmarco Di Vico

REDAZIONE

Si svolgeranno domani, venerdì 12 luglio, a mezzogiorno, presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano, i funerali di Gianmarco Di Vico, il 20enne che nella tarda serata di lunedì scorso ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale avvenuto nella zona industriale di Campobasso, lungo via Ferro all’incrocio con via Carlone. Lo scooter che stava conducendo (a bordo del quale c’era anche un ragazzo di 19 anni rimasto ferito) si è scontrato con una Ford Focus. L’impatto non ha lasciato scampo al giovane che è deceduto immediatamente. Tutta la città di Campobasso si è stretta attorno al dolore che ha colpito la famiglia di Gianmarco, alla mamma Lina, al papà Francesco e al fratello Davide.