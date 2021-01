Domani è già qui, tredici anni vissuti al ritmo della passione

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio” ospitano nella consueta rubrica settimanale le riflessioni di Anna Corallo e Claudio Calcinai nella ricorrenza della nascita dell’Associazione

E’ magnifico voltare appena indietro lo sguardo, per incontrare momenti e luoghi restituiti alla memoria così vividi e presenti.

Ed ecco, il 19 gennaio 2008 mettevamo a dimora un seme di fiducia e speranza, lanciando il cuore oltre l’ostacolo dei nostri stessi limiti umani.

E nasceva “Alesia 2007” Onlus, una promessa fatta a noi, ai Ragazzi che ci ascoltavano assorti ed emozionati nell’aula magna del Liceo Michelangelo di Firenze; ai loro Docenti e Genitori.

Potevamo naturalmente solo presentire vagamente il futuro dell’impresa alla quale ci accingevamo, pur dotati di valenti compagni di viaggio nella navigazione e della bussola dei nostri cuori impavidi.

Il mare si rivelava probo e generoso, sebbene in alcuni frangenti sia stata più ardua la navigazione.

E via via i propositi criptati nelle parole dell’atto costitutivo dell’Associazione, assumevano sembianze più definite e respiro, confrontandosi con contesti e scenari variegati per la loro attuazione.

E procedevamo alla tessitura della rete di contatti ed interazioni con istituzioni, scuole, altre realtà associative, fermamente convinti dell’importanza di creare un linguaggio comune fra gli adulti di riferimento per gli adolescenti.

Nascevano allora come gemme preziose meravigliosi incontri e confronti con operatori, docenti e ragazzi sui temi a noi cari della prevenzione del disagio giovanile e su tutte le risorse possibili a tale scopo.

Pietre miliari di tale percorso consideriamo, solo per ricordarne alcuni, gli eventi all’Istituto degli Innocenti di Firenze, “Luci ed ombre dell’adolescenza: ascoltare per prevenire il disagio con gravi atti auto lesivi degli adolescenti”, “Vivere l’adolescenza:le parole che accompagnano la crescita”, “Disagio giovanile: lo sport come fattore di protezione”, seminario di etnopsicologia “Per una clinica contemporanea dei bambini e degli adolescenti”; in Palazzo Vecchio a Firenze, Salone dei Cinquecento, “Adolecere: diventare donne, diventare uomini”; al Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso, “Il gruppo classe e la prevenzione del disagio adolescenziale”; all’Istituto Statale Superiore “E.Balducci” di Pontassieve (Fi), “Il gruppo classe e il ruolo del docente”, “Bullismo e cyber bullismo: ascolto e dialogo come prevenzione”; al Teatro di Rifredi a Firenze, “Oltre la violenza di genere”; all’Istituto Superiore “M.Pagano” e al Liceo Statale “G. Maria Galanti” di Campobasso, “Attacco al corpo e ritiro sociale”; al Museo Sannitico di Campobasso, rassegna “Alesia ed i suoi compagni di viaggio, con/Sonanze”; alla Palestra Comunale “Villa De Capoa” a Campobasso, “Relazione e famiglia: dall’emergenza al cambiamento”.

Oltre che costantemente veniva curata l’attività clinica e terapeutica, di ricerca e formazione.

“Parlarne insieme ci rende persone”, così crediamo; e che possa essere data voce e parola ad ogni pensiero che attraversa la mente dell’adolescente.

Impegnati parallelamente noi adulti a maturare competenze per accoglierli e capacità di ascolto empatico e scevro da ogni paralizzante giudizio.

Pur consapevoli della complessità ed impegno del cammino da fare coltiviamo tuttavia l’aspirazione a contribuire con il nostro lavoro alla affermazione di “una nuova cultura dell’adolescenza”; aprendoci con grande affetto alle istanze del mondo giovanile. In ciò essendo affiancati da terapeuti di alta competenza professionale e notevole dedizione.

Senza tacere dei numerosi eventi culturali promossi: musica, poesia, teatro, presentazione di libri; animati dalla idea che “la bellezza salverà il mondo”, in quanto musa ispiratrice di ogni palpito di vita, diritto ed appannaggio di nascita di ogni essere umano.

Degni di nota sono stati, nel cammino fin qui effettuato, l’attenzione ed il vivo interesse manifestato dai nostri interlocutori, essenziali per una utile interazione e sperimentazione di nuovi scenari possibili di collaborazione.

E pensiamo a tale proposito che sempre gli incontri possano rivelarsi essere una meravigliosa opportunità di testare la capacità di accogliere le istanze che gli interlocutori reciprocamente si rivolgono, e banco di prova della loro competenza ad ascoltare.

Risultando all’esito certamente un arricchimento di tutti gli attori di tali incontri.

Abbiamo poi potuto sperimentare la possibilità di continuare il nostro “dialogo” attraverso le pagine della rubrica che anche oggi ci ospita; ed è un lavoro intenso e proficuo che ci sollecita ancora una volta una viva gratitudine nei confronti del Direttore e della Redazione.

Anche questa esperienza è partita come una bellissima vela verso mète nelle intenzioni bellissime ed affascinanti, e che tali si sono rivelate essere; e con i migliori auspici di proseguire.

Abbiamo avuto l’onore ed il piacere di ospitare i contributi di professionisti, artisti, letterati; rappresentanti del mondo dello sport, del lavoro, di Istituzioni ed altre realtà associative.

Meravigliosi “compagni di viaggio”, Amici di prima, Amici di poi, Amici per sempre.

“Domani è già qui” possiamo dirlo dunque a ragion veduta.

Solo, soltanto essendosi voltati per un attimo indietro.

Ci rivolgiamo verso nuovi orizzonti, guardando al futuro, con tutta la fiducia e la forza che ci deriva anche dalla consapevolezza di essere accompagnati ed ancora incontrare nel nostro viaggio persone di generosa umanità, declinata in forme molteplici e variegate, e tutte certamente rivolte a scaldare il Cuore.

Grazie dunque ad “Alesia” e grazie a tutte/i coloro che con noi hanno aperto ed apriranno sentieri di vita.

ANNA CORALLO, avvocato, presidente “Alesia 2007” Onlus; cofondatrice Sezione Territoriale di Firenze Osservatorio sul Diritto di Famiglia.

CLAUDIO CALCINAI, architetto, vice-presidente “Alesia 2007” Onlus.

Vita

Al Centro del Cuore della Vita,

sul Fronte dell’Urgenza

ed Emergenza di Affermarla,

Evocarla, Intercettarla

dai Mille Rivoli

del Suo Fiume in Piena,

Riconoscerla tra i Solchi della Terra Scavata

da Infiniti Dolori,

nelle Mani Protese,

negli Occhi Spalancati,

nelle Bocche Chiuse,

in Tutto Tutto il Respiro che resta,

Strappata al Nulla,

Abbracciata e Ricondotta a Sé,

Ricomposta

nel Suo Rinnovato

Baluginio di Splendore.

(Anna Corallo)