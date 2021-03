Domani arrivano i medici venezuelani: prima la conferenza stampa, poi l’approdo a Campobasso

Arrivano finalmente i medici venezuelani fortemente voluti dall’ormai ex commissario ad acta della sanità molisana Angelo Giustini. L’arrivo nel capoluogo nel pomeriggio di domani, in mattinata invece ci sarà una conferenza stampa a Roma.

Domani, martedì 16 marzo, alle ore 12, nella sala Nassiriya di Palazzo Madama, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Onlus “Venezuela la piccola Venezia” Marinellys Tremamunno incontreranno la stampa. In collegamento Skype dal Molise, interverrà il Commissario ad Acta per la sanità Angelo Giustini.

Un primo contingente di 18 medici italo-venezuelani, esuli del regime di Nicolas Maduro e membri dell’Associazione italiana “Venezuela: la piccola Venezia” Onlus, arriveranno in Molise per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19. Durante la conferenza stampa sarà presente anche una delegazione dei medici.

A supoprto della sanità molisana arriveranno anestististi, cardiologi, internisti, pediatri e medici di medicina generale. Molti dei dottori venezuelani erano già presenti sul territorio italiano, altri arriveranno da Spagna e Portogallo.