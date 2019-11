Domani apre il nuovo sportello di orientamento dell’Istituto Pertini

Campobasso. Un aiuto ai ragazzi e alle famiglie per la scelta della scuola secondaria di secondo grado

L’IIS Pertini di Campobasso aprirà le sue porte e invita gli studenti e i genitori interessati ad accedere allo Sportello di Orientamento che sarà operativo da domani 4 novembre per:

l’ISTITUTO BIOTECNOLOGICO AMBIENTE/SALUTE presso la sede di Via Scardocchia, ogni lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 a partire da lunedì 4 novembre e fino al termine delle iscrizioni.

il LICEO LINGUISTICO presso la sede di Via P. di Piemonte, ogni giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 a partire da giovedì 7 novembre e fino al termine delle iscrizioni.

Lo sportello nasce con l’intento di rappresentare un momento di confronto aperto e condiviso tra docenti, alunni e famiglie in cui scambiare informazioni e indurre riflessioni. La scelta della scuola secondaria di secondo grado è un momento fondamentale nella vita di ogni studente e della sua famiglia. Da anni ormai, per prassi consolidata, le scuole superiori aprono le loro porte durante gli OPEN DAY per far conoscere il percorso didattico-formativo e l’ambiente scolastico agli studenti e ai loro genitori. Spesso, però, questi momenti non sono sufficienti.

L’Istituto Pertini ha pensato di proporre incontri individuali con gli alunni e le loro famiglie per contribuire all’orientamento formativo e favorire la ricerca di una scuola vicina alle loro attitudini. Lo sportello di orientamento nei due punti operativi offrirà, dunque, un servizio per sostenere gli alunni e i genitori in questo passo che rappresenta il primo atto di responsabilità dei nostri adolescenti, una scelta che darà una piega decisiva alla loro vita.

Per tutte le famiglie e i ragazzi che lo desiderano è possibile anche fissare l’incontro:

BIOTECNOLOGICO AMBIENTE/SALUTE | Tel. 0874 92946