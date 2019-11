Domani al Savoia “I Musicanti di Brema”

Domani, 26 novembre alle ore 21.00 al teatro Savoia di Campobasso si terrà lo spettacolo teatrale “I Musicanti di Brema” con la regia di Marco Caldoro e musiche di Stefano Di Nucci e dell’Ensemble di percussioni della Liceo Musicale “G. M. Galanti di Campobasso.



Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Campobasso



L’iniziativa promossa dalla Cooperativa Sociale “Ricerca & Progetto” vede come attori i ragazzi e operatori del granello di Senape di Campobasso (centro per l’autismo e disturbi del comportamento), i nonni ed operatori del centro diurno Alzheimer e ragazzi delle scuole superiori del capoluogo.

La favola dei fratelli Grimm messa in scena fa parte del progetto ”Fantasticando: Favole al Castello”, finanziato dalla Regione Molise, attraverso il POR FESR/FSE MOLISE 2014.20 ASSE VII-INCLUSIONE SOCIALE – Azione 7.3.1. – Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia sociale. Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE).

Si potrà assistere allo spettacolo di teatro sociale gratuitamente.