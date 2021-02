Domani al Cardarelli le prime dosi di Astrazeneca, entro febbraio 22100 vaccini in Molise

Nella mattinata odierna, lunedì 8 febbraio, il presidente della Regione Donato Toma ha ricevuta una lettera dal commissario straordinario l’emergenza Domenico Arcuri in merito al piano approvvigionamenti vaccini per il Molise.

“Entro fine mese – ha dichiarato il governatore – tra quelli già arrivati e quelli che arriveranno, avremo a disposizione 22100 dosi. In questo modo potremo vaccinare gli ultraottantenni, i medici libero professionisti, i pediatri, gli odontoiatri, i farmacisti, gli addetti alla poltrona, gli addetti ai prelievi dei laboratori analisi.”

Intanto domani mattina, martedì 9 febbraio, arriveranno le prime dosi del vaccino Astrazeneca presso il Cardarelli di Campobasso. Saranno somministrati esclusivamente agli under 55 che rientrano nella platea degli aventi diritto in questa fase (medici libero professionisti, pediatri, odontoiatri, farmacisti, addetti alla poltrona, addetti ai prelievi dei laboratori analisi).

LA NOTA DEL PRESIDENTE TOMA

«Oggi è pervenuta una nota del commissario Arcuri sulla previsione delle dosi di vaccino contro il Covid-19 che saranno consegnate in Molise dall’ 8 al 28 febbraio».

Ne dà notizia il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il quale fa presente come la distribuzione dei vaccini Pfizer e Moderna, per la settimana del 15 febbraio, venga effettuata, limitatamente ai vaccini Pfizer, sulla base del criterio della popolazione over 80, calcolata secondo i dati lstat, al fine di non rallentare le operazioni di consegna dei vaccini già programmate. Dalla settimana successiva, invece, sarà possibile utilizzare, per entrambi i vaccini, il criterio condiviso nella Conferenza Stato-Regioni del 3 febbraio 2020, della popolazione regionale assistita con più di 80 anni, calcolata secondo i dati RGS-MEF/Tessera sanitaria, prima indisponibili.

Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca, a seguito di quanto stabilito nella stessa Conferenza, il criterio per la distribuzione è quello della popolazione compresa tra i 18 e i 79 anni, calcolata secondo i dati lstat, non includendo il personale sanitario e sociosanitario già coinvolto nella fase di vaccinazione precedente.

«Nella prima settimana di febbraio – riferisce il presidente – ci sono state consegnate 2340 dosi di vaccino Pfizer e 300 di Moderna. Ad esse si aggiungeranno fino a fine mese, secondo quanto ci è stato comunicato da Arcuri, con distribuzioni a cadenza settimanale, altre 9360 dosi di Pzifer, 3700 di Moderna, 6400 di Astrazeneca, per un totale di 22100».

«Ovviamente – precisa Toma – a titolo precauzionale, va detto che i dati forniti dal commissario Arcuri sono stati formulati sulla base delle informazioni fornite dalle aziende produttrici e potrebbero subire variazioni a seguito di eventuali modifiche che dovessero pervenire dalle stesse aziende».