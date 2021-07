Domani a Campobasso II^ edizione di “Ripartiamo con un fiore”

“Ripartiamo con un fiore”, questo il nome dell’iniziativa, prevista in tutti i capoluoghi di regione italiani, martedì 6 luglio, che coinvolgerà anche Campobasso. Qui, in Corso Vittorio Emanuele, sarà allestita dal fiorista campobassano Pino Piano una originale composizione floreale. Grazie a questa iniziativa, giunta alla seconda edizione, le piazze ed i monumenti italiani si trasformeranno in giardini, adornati con fiori e fronde dei vivaisti italiani messi a dura prova dalla Pandemia.

L’iniziativa è stata voluta da Coldiretti e AFFI (Associazione floricoltori e fioristi Italiani), nata recentemente per valorizzare i fiori e le fronde recise italiane. Si tratterà di una manifestazione nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti Covid a colpi di petali e colori, un segnale di speranza per sostenere il ritorno alla vita di comunità nelle piazze, nei musei, nei luoghi di cultura e arte, dopo l’isolamento imposto dal Covid.

Lo scopo è quello di ingenerare fiducia e positività fra la gente, manifestando nel contempo solidarietà agli operatori del settore duramente provati dalla crisi, donando visibilità ai fiori e alle fronde recise italiane, un segmento del florovivaismo in crisi da decenni, a causa della concorrenza sleale generata dalla globalizzazione, oggi particolarmente colpito anche dalle conseguenze dell’emergenza Covid 19.