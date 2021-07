Domanda di partecipazione ai laboratori sportivi e ambientali per minori

L’Amministrazione Comunale di Campobasso intende coinvolgere i minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni, residenti nella città di Campobasso e sul territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso in attività laboratoriali esperienziali a carattere sportivo ed ambientale, come, ad esempio escursioni, visite didattiche, eventi e tornei sportivi.

Chiunque fosse interessato a partecipare può scaricare il modello della domanda dal sito web dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (https://ambitosocialecb.it/).

I laboratori esperenziali saranno attivati, preferibilmente, nel seguente arco temporale: il Laboratorio esperenziale ambientale, dal giorno 26 luglio 2021 al giorno 6 agosto 2021; il Laboratorio esperenziale sportivo, dal giorno 23 agosto 2021 al giorno 3 settembre 2021.

I laboratori prevedono, tra l’altro, le seguenti attività: per il laboratorio ambientale sono in programma n. 3 escursioni/gite in parchi e sentieri con il supporto di guide professionali e n. 4 giornate didattiche nel territorio comunale; per il laboratorio sportivo è prevista l’organizzazione di tornei, allestimento strutture sportive mobili, come ad esempio campi da pallavolo, calcio a 5, calcio balilla, basket, freccette ecc).

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, deve essere inviata al seguente indirizzo pec: comune.campobasso.protocollo@pec.it, oppure, consegnata a mano, presso lo Sportello dei Servizi alla Persona del Comune di Campobasso a Via Cavour n. 5, piano terra.

La consegna delle domande potrà avvenire allo Sportello nelle seguenti giornate: il martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata entro le ore 12:00 del giorno 20 luglio 2021.