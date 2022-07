Dolori lancinanti al petto, 46enne salvato grazie all’arrivo dell’elicottero

Il 46enne di Petacciato tempestivamente soccorso e trattato dai medici dell’ospedale San Pio di Vasto che hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento a Chieti

È vivo grazie alla professionalità ed alla tempestività dei medici dell’ospedale San Pio di Vasto, repentini ad effettuare la diagnosi e capire che fosse necessario richiedere immediatamente l’intervento dell’elisoccorso. Parliamo di un uomo di 46 anni di Petacciato che, domenica mattina, è stato colpito da una disseccazione dell’aorta.

In preda a dolori lancinanti al torace, l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale abruzzese. Qui l’equipé del dottor Augusto Sardellone si è resa conto della gravità della situazione. Di qui la decisione di sedare il paziente e trasportarlo in ambulanza al Muro delle Lame sulla pista d’atterraggio per gli elicotteri.

Poco dopo è stato caricato sull’elisoccorso del 118 e trasferito all’ospedale Santissima Annunziata di Chieti per essere sottoposto ad un delicato intervento all’aorta. La prognosi è riservata.