Dolcissimo cucciolo cerca il suo padrone e uno stallo urgente

VINCHIATURO

Ancora un cucciolo in cerca del suo proprietario. É stato trovato mentre vagava spaurito e depresso nei pressi del Ristorante “La Quercia” a Vinchiaturo. Questo dolcissimo cane dagli occhi tristi è maschio, di taglia piccola e in assenza di stallo domani stesso è destinato a finire in canile. É stato rinvenuto sprovvisto di microchip.

Qualora qualcuno lo riconoscesse o volesse donargli stallo può contattare la signora Maria al seguente numero: 3284443561