Dolci e golosità con la Festa del cioccolato a Termoli

REDAZIONE TERMOLI

Taglio del nastro per la prima festa del cioccolato a Termoli. In piazza Monumento sono 15 le casette di legno che ospiteranno, fino al 24 novembre, le aziende del cioccolato provenienti da varie regioni d’Italia. Una manifestazione che unisce il piacere di grandi e bambini che potranno ammirare e degustare il cioccolato artigianale e la pasticceria del cioccolato. Una vera e propria delizia per gli occhi e soprattutto per il palato. In molti si sono avvicinati per assaggiare e comprare leccornie uniche. A presenziare all’evento di apertura c’erano l’assessore Michele Barile insieme all’associazione Culturale e di Promozione Sociale “Mercanti in Piazza” organizzatrice della manifestazione che è Patrocinata dall’Amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura. Ad anticipare il taglio del nastro c’era anche la famosa Street Band di Grumo Appula. Gli orari saranno continuativi dalle ore 9,00 alle ore 22,30. Non mancheranno attrazioni per bambini con mascotte e momenti di magia.

INTERVISTA ALL’ASSESSORE MICHELE BARILE