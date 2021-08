Dodicimila firme già raccolte in Molise per chiedere l’aiuto di Emergency

Ha toccato la soglia di ben dodicimila firme la sottoscrizione popolare che chiede l’arrivo dei medici di Emergency in Molise, per integrare gli organici sottodimensionati della sanità pubblica regionale. La notizia l’ha data Lucio Pastore, portavoce del Comitato Beni Comuni di Isernia. Le firme sono state tutte raccolte in provincia di Isernia, ora si aspetta che ne arrivino almeno altrettante dalla provincia maggiore. La sottoscrizione sarà inviata al governo regionale e a quello nazionale.