Documento Unico di Programmazione 2024-2026, voto contrario di Tramontano in consiglio comunale

Il Capogruppo della Lega al Comune di Campobasso Alberto Tramontano comunica il voto contrario sul DUP 2024/2026 presentato al Consiglio comunale dalla giunta guidata dal vicesindaco reggente Paola Felice.

“Il documento unico di programmazione, atto propedeutico al bilancio di previsione 2024, presenta luci ed ombre -si legge in una nota inviata dallo stesso Tramontano-Se da una parte si riconosce all’assessore al Bilancio Pina Panichella e al Dirigente comunale Sardella capacità amministrativa e attitudine al dialogo costruttivo, dall’altra si sottolinea l’impossibilità di un confronto approfondito sui temi con la maggioranza 5stelle.

Gli innumerevoli finanziamenti del PNRR, il PINQUA e il CIS, insieme ai fondi per la riqualificazione energetica degli immobili comunali rappresentano un’occasione unica per la città capoluogo, che da qui a pochi anni potrebbe assumere lo status di città europea.

Se sul piano strategico-programmatorio vi sono luci, sulla gestione ordinaria della città di Campobasso vi sono innumerevoli ombre.

La gestione del verde pubblico approssimativa e carente;la viabilità, soprattutto in periferia, accidentata; la raccolta differenziata al palo; il centro storico non all’altezza delle sue potenzialità e della sua storia; il tema dell’edilizia scolastica e dell’istruzione affrontato con poco tempismo; il gettito previsto per IMU, TARI e IRPEF racconta di una tassazione troppo elevata per i campobassani soprattutto in un periodo di crisi economica galoppante.

Lavoremo quindi, con proposte puntuali e precise , per incidere sul bilancio di previsione 2024, l’ultimo con la firma dell’amministrazione 5stelle.

Campobasso attende un cambio di passo deciso, che deve essere sostenuto da una classe politica all’altezza, competente e preparata.

Occorre raccogliere e accogliere le migliori energie della nostra comunità al fine di offrire una proposta politica di spessore che ridoni speranza, fiducia, slancio e prossimità alla città di Campobasso.

Un’altra storia è possibile”.