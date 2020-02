CAMPOBASSO. Lo scorso 27 gennaio, giornata della Memoria e data naturalmente non casuale, era stato insignito della cittadinanza benemerita dal sindaco, Roberto Gravina, e dal presidente del Consiglio comunale, Antonio Guglielmi, a nome della Città di Campobasso. L’esperienza di Michele Montagano, uno dei sopravvissuti alla Shoah «per l’incessante impegno – si legge nella motivazione del riconoscimento – e per il suo incarnato messaggio contro l’odio, l’indifferenza e ogni forma di revisionismo», non ha lasciato indifferente il giornalista e saggista Gad Lerner, arrivato in città proprio per intervistare il signor Montagano. L’iniziativa rientra in un ciclo di brevi documentari sui partigiani e gli Imi (Internati militari italiani) ancora viventi che saranno trasmessi dopo il Tg Tre nazionale nelle due settimane che precedono il 25 aprile.

Nella foto di copertina, Michele Montagano con il ricercatore Unimol, Fabrizio Nocera.