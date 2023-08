Docu-film su Francesco Longano, seconda proiezione nel teatro all’aperto di Ripalimosani

Dopo l’enorme successo riscosso alla prima ed unica proiezione tenutasi a Campobasso nel marzo scorso, il docu-film “Francesco Longano, l’arte del pensare”, arriva nel cuore di Ripalimosani, dove è stato concepito e realizzato dal Comune grazie al bando regionale “Turismo è Cultura”.

Scritto da Gianmario Pagano e Andrea Ortis e diretto da Andrea Ortis, il documentario racconta vita ed opere dell’Abate Longano, illustre molisano nato a Ripalimosani, che ha segnato l’Illuminismo italiano con un pensiero che metteva al centro l’uomo, la sua anima, le passioni, e i valori della libertà e dell’uguaglianza.

Questo grande Ripese sarà dunque il protagonista di una serata d’eccellenza, già programmata per il 4 agosto scorso ed interrotta per maltempo. La proiezione sarà contornata da interviste ai protagonisti, dal regista ai vari esperti che hanno curato i contenuti o comunque hanno contribuito alla costruzione della stessa. Sarà anche un momento valido per parlare di cultura, dallo stato dell’arte alle prospettive per la nostra regione. Condurrà la serata la giornalista Stefania Potente.

“È stato emozionante presentare questo bellissimo lavoro di alto livello tecnico e culturale a Campobasso, al Maestoso, dove nonostante avessimo preso la sala più grande che c’era, un centinaio di persone hanno dovuto rinunciare perché raggiunto il limite massimo – ha spiegato il sindaco Marco Giampaolo – Ora è possibile cogliere nuovamente l’occasione con un evento all’aperto, nel cuore del paese. Aspettiamo tutti per condividere storia, emozioni, personaggi, conoscenza e soprattutto ideali di libertà e democrazia, quelli che Longano ha voluto ricordare sempre e lasciare in eredità a tutti noi”.

Appuntamento dunque a

Domenica 27 agosto 2023

ore 21.30

al teatro comunale di Ripalimosani

“Sarà un emozionante momento di cultura – ha concluso il primo cittadino – ma soprattutto di forte identità per i Ripesi e per tutti i Molisani”.