La scuola insegna, il sindacato impara. C’è grande affinità e la Confial sa bene che una scuola che vuole crescere non può prescindere da un sindacato che mira alla tutela dei diritti dei lavoratori alla salvaguardia dei doveri. “Scuola e Sindacato tra diritti, tutele e nuove frontiere del sapere e della conoscenza” è stato il filo conduttore del primo forum organizzato dalla segreteria provinciale della Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori (Confial) questa mattina (9 settembre) al Convitto Mario Pagano di Campobasso moderato dalla giornalista Marta Martino e al quale hanno partecipato, oltre al Rettore Rossella Gianfagna, il segretario generale Confial, Benedetto Di Iacovo, Alberto Aufiero, segretario provinciale Campobasso, Antonio Tedeschi (regionale Confial Molise) e Gionata Ciappina della segreteria nazionale. Dal trattamento salariale dei docenti (fra i più bassi in Europa con una media di reddito annuo pari a 26mila euro) al ruolo del sindacato in una scuola che cambia e guarda al futuro. Ascoltiamo le interviste realizzate questa mattina dal Quotidiano del Molise durante il forum.

Docenti sottopagati e tutela dei diritti del lavoratore. Il sindacato Confial oggi al Convitto Mario Pagano di Campobasso