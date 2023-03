Docenti di quattro nazioni europee ospiti del Fermi-Mattei

Domani, lunedì 6 marzo, alle ore 9 nell’Aula Magna dell’Isis Fermi-Mattei di Isernia, col saluto della dirigente Tamara Viviana Isler e col concerto della Piccola Orchestra Ecletnica di Piero Ricci, prenderà il via il primo appuntamento della quattro giorni del progetto Erasmus sul mondo dell’informazione dal titolo ‘Media today-Watchdog or slumdog?’. L’evento vedrà la presenza dei docenti stranieri. In città sono arrivati infatti insegnanti da Polonia, Paesi Bassi, Turchia e Romania che si tratterranno tutta la settimana per una serie di attività formative con gli studenti.

Il programma prevede: martedì 7 marzo alle ore 11,15, in sede, l’incontro con la giornalista Lorenza Iuliano; alle ore 15, la visita a Palazzo San Francesco e il saluto della vicesindaca Federica Vinci. Previste poi trasferte a Napoli e Roma, per visitare lo spazio espositivo Esperienza Europa-David Sassoli dedicato all’Unione Europea, e una passeggiata nel centro storico di Isernia per scoprire i luoghi simbolo della città.

Programma messo a punto dai coordinatori del progetto, i docenti Pasquale D’Aloise ed Ermanno Di Cerbo, con la collaborazione delle insegnanti Alessandra Ciolfi e Mariarosaria Formichelli.