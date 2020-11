«A seguito di un caso di positività al Covid-19 di un docente gli alunni delle classi prima, seconda e terza delle sezioni A, C ed E della Scuola Secondaria di I Grado della Colozza vengono posti in quarantena da venerdì 27 novembre e fino a nuova comunicazione. Per gli alunni della suddette classi le lezioni si svolgeranno a distanza secondo le consuete modalità (Meet – Classroom).