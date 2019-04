«Dobbiamo puntare a nuove economie, insediamenti anche industriali e turismo»

REDAZIONE TERMOLI

E’ un augurio a risollevare le sorti dell’economia e di Termoli quello che arriva dal sindaco Angelo Sbrocca in occasione della Pasqua. «L’augurio va a tutti i termolesi per una serena Pasqua. Purtroppo – ha affermato il primo cittadino – devo dire che in ambito nazionale non vedo segni di ripresa ma problematiche sempre maggiori l’economia è quasi in recessione, non si intravede uno sviluppo immediato di questa economia gli investitori stranieri hanno dei grossi dubbi ma credo che in questi momenti di crisi si deve partire dal basso dalle città, dai paesi, rimboccarsi le maniche e vedere di rendere il territorio tutto non solo quella urbanizzata più attrattiva perché dobbiamo puntare a delle nuove economie e possibilità di attrazione di insediamenti anche industriali e dobbiamo puntare moltissimo anche sul turismo con una migliore e maggiore ricettività e una formazione sempre più importante anche per accogliere i turisti questo è il nostro obiettivo e questo è quello che intenderemo fare dal basso per cercare di risollevare la nostra economia».