Dl Aiuti, Testamento: “Nessun aiuto concreto per il popolo italiano”

La deputata molisana del gruppo Misto ha spiegato il motivi del suo voto contrario al provvedimento

“Anche oggi ho votato no a questo decreto che non prevede nessun aiuto concreto per il popolo italiano. Nel Dl Aiuti era stato addirittura inserito un provvedimento totalmente nocivo per la salute e l’ambiente dei cittadini. Sto parlando dell’inceneritore di Roma. Questo governo non si smentisce mai”. Lo ha detto la deputata molisana del gruppo Misto, Rosalba Testamento.

“Il gruppo Movimento 5 Stelle è uscito dall’aula per non votare il Decreto Aiuti. Vorrei ricordare al capogruppo Crippa – ha proseguito Testamento – che, in occasione del primo voto di fiducia al governo Draghi, molti suoi colleghi (compresa me) votarono no alla fiducia, mentre altri decisero di astenersi. Il risultato fu l’espulsione di circa 40 parlamentari dal gruppo M5S.Ora la domanda sorge spontanea: forse anche il M5S si è accorto – ha concluso la deputata – che i provvedimenti di questo governo non aiutano i cittadini?”.

In precedenza, “il governo e la maggioranza hanno respinto un mio ordine del giorno al Decreto Legge “Aiuti” che intendeva impegnare l’Esecutivo a prevedere dispositivi di protezione più efficaci per i conducenti di veicoli aziendali, garantendo loro interventi e soccorsi più tempestivi in caso di necessità. È l’ennesima dimostrazione – ha concluso Testamento – che per il “governo dei peggiori la sicurezza e tutela dei lavoratori, anche di quelli, come i conducenti, che svolgono mansioni lavorative complesse e logoranti, non è una priorità”.