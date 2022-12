Dj set, musica e animazione per salutare il 2022: torna il Capodanno in piazza a Termoli

Dopo tre anni di assenza torna il Capodanno in Piazza voluto dall’amministrazione comunale di Termoli e organizzato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione “Eventi Arte e Spettacolo”.

L’inizio del nuovo anno sarà scandito da musica, balli e tanto divertimento affidati a professionisti del settore che si ritroveranno in piazza Vittorio Veneto per allietare e far divertire tutti i presenti.

Il programma prevede l’inizio dei festeggiamenti intorno alle ore 22 del 31 dicembre 2022 con lo show della band “Cartoni Folli”.

Successivamente spazio alla grande musica grazie ad un nutrito dj set che vedrà alternarsi sul palco Nick Di Palma, Biagio Capurso, Alex T., Marco Capetola e Fabio Pezzotta che durante le loro performance in consolle saranno accompagnati dal vocalist Stefano Di Maio. Presenteranno la serata Andrea Nasillo e Roberto Di Blasio. Show e spettacolo fino a mezzanotte, qualche secondo prima il classico conto alla rovescia per salutare il 2022 e dare il benvenuto al nuovo anno attraverso musica e divertimento.